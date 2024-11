Irmão de Bruno Mars se despede do Brasil após um mês e brinca: Obrigado pelo meu CPF

Bruno Mars está, infelizmente, se despedindo do Brasil. E parece que não é só ele que vai sentir falta do país, viu? Eric Hernandez, seu irmão, e que também faz parte da banda do cantor, usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 6, para se despedir formalmente e agradecer pelo carinho dos brasileiros.

Ao compartilhar um clique em que aparecia com seu CPF, Eric escreveu:

Obrigado, Brasil, pelo amor e pelo meu CPF!!! Eu dei valor a isso!

Durante sua estadia por aqui, Éric chegou até a posar com algumas capivaras em Curitiba, no Paraná. Já em São Paulo, ele visitou o Beco do Batman.

Um querido, não é?