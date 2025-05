Deslumbrante! Confira o vestido de Isis Valverde para o casamento com Marcus Buaiz

Com certeza a tarde deste sábado, dia 3, será inesquecível para Isis Valverde e Marcus Buaiz, que oficializaram a união em Jarinu, no interior de São Paulo. O casal recebeu amigos e familiares para a festa luxuosa.

Para a celebração do amor, Isis escolheu um vestido da conceituada grife Vivienne Westwood. De acordo com a Vogue, o modelo é inspirado na icônica noiva com os olhos vendados do desfile primavera-verão 1997, da coleção Vive La Bagatelle, e tem um véu em tule com acabamento em renda. Para a festa, a noiva irá usar outro modelo, também longo, decotado nas costas e silhueta sensual.

Marcus Buaiz também mostrou a roupa escolhida para oficializar a união com a amada. O empresário surgiu elegante com terno azul claro e gravata da mesma cor, da marca Hugo Boss.

Nas redes sociais, o noivo ainda contou que estava muito feliz com o momento:

Sem palavras para definir este momento especial, rodeado pela família e amigos queridos! Estou muito feliz.

Vale pontuar que diversos famosos marcaram presença na cerimônia, como Thaila Ayala, Renato Góes, Mariana Ximenes, Sophie Charlotte, Marcio Garcia, Felipe Mar, entre outros.