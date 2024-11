João Lucas admite ter privilégios por ser casado com Sasha Meneghel: Seria hipócrita negar

João Lucas, marido de Sasha e genro de Xuxa Meneghel, parece não ter problemas em admitir seus privilégios. Em entrevista para o portal Leo Dias, o cantor, que está prestes a lançar um álbum, contou que entende que seus relacionamentos pessoais trouxeram bastante visibilidade para o seu trabalho.

- Tem muitas facilidades. Seria muito hipócrita se eu dissesse que não. Ganhei muitas pessoas que acompanham meu trabalho, desde o meu relacionamento com a Sasha, começou ele.

João também chegou a trabalhar com Bruna Marquezine, que dirigiu o clipe da música Minuto de Saudade, que faz parte do álbum que chegará em 13 de novembro.

- No geral, tenho dificuldades de artista independente, como não ter investimento de um grande nome ou gravadora por trás. Mas dificulta muito mais para outros artistas, que não possuem essa entrada na mídia que eu tenho, por conta das minhas relações, continuou ele.

E finaliza:

- Apesar de tudo, neste começo, queria ser independente. Para eu fazer as coisas do jeito que eu quero e gosto, ser livre e ganhar corpo. Para depois eu me unir a uma grande gravadora.

João e Sasha se casaram em 2021.