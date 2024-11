Bruno Mars aparece com cerveja na mão e de chinelo em Belo Horizonte

Ele quer muito ser brasileiro! Bruno Mars está realmente aproveitando essa temporada de shows no Brasil para curtir a cultura do país. Ele está na última cidade que fará sua apresentação, Belo Horizonte, e apareceu com um look inusitado.

Andando pelas ruas da cidade, o cantor escolheu usar uma camiseta amarela do Brasil, uma calça azul, nos pés um chinelo Kenner e nos olhos, o famoso óculos juliet. Mas o que realmente chamou a atenção dos fãs, foi a cerveja nas mãos em todas as situações. Acho que o Bruninho entendeu bem o lema de vida do ícone Zeca Pagodinho.

Vale lembrar que, Bruno Mars completa 14 shows no Brasil somente nesta temporada que realizou. O cara quer muito o CPF dele, não é mesmo?