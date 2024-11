Vereador reeleito em São Bernardo planeja nova campanha em 2026

O vereador Julinho Fuzari (Cidadania), reeleito com 9.372 votos para a Câmara de São Bernardo, compartilhou nas redes sociais que em 2026 pretende alçar voos mais altos. Ao responder uma caixinha de perguntas de seguidores, nessa segunda-feira (4), ele destacou que pode lançar sua candidatura para deputado estadual ou federal no próximo pleito.

Fuzari contou que na última eleição para deputado estadual que participou, em 2018, ele teve "uma votação muita expressiva" e hoje é suplente. "Eu sou suplente de deputado estadual, na última eleição eu tive uma votação muito expressiva. Nesta reeleição em São Bernardo, eu fui o vereador que mais cresceu em número de votos. Claro, isso potencializa minha eleição a deputado e é bem provável que nós estaremos nas urnas em 2026", afirmou nas redes sociais.

Vale destacar que na época ele recebeu 30.325 votos, sendo 26.900 só de eleitores em São Bernardo.

No entanto, ele ainda não tem a convicção de qual cargo quer ocupar - federal ou estadual. "Ainda é muito precoce afirmar em qual área estaremos em 2026, se estarei disputando para deputado estadual ou federal. A certeza que tenho é que nas últimas votações, uma que me colocou na suplência de deputado estadual e a outra que me coloca como vereador reeleito que mais cresceu em número de votos, é claro que eu seguramente estarei presente nas urnas em 2026", concluiu ele.