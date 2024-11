AD Santo André inicia trajetória nas quartas de final do Paulista

Em boa campanha na Divisão Especial do Campeonato Paulista de Basquete Feminino, a AD Santo André inicia hoje (19h30) a trajetória nas quartas de final, no Interior do Estado, diante do Bax Catanduva, no primeiro confronto pelo mata-mata.

A eliminatória é disputada em formato de ‘melhor de três’. Sendo assim, bastam duas vitórias para garantir vaga nas semifinais. Por ter um desempenho melhor nas fases anteriores do torneio, as andreenses têm a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, e o mesmo se aplica caso seja necessário o duelo de desempate.

A AD Santo André finalizou a fase de realinhamento como líder do Grupo B, com cinco vitórias e uma derrota. Já as adversárias tiveram dificuldades na Chave C e acabaram na quarta colocação – três triunfos e cinco derrotas.

Quando as equipes se encontraram, no primeiro turno, as andreenses levaram a melhor mesmo jogando fora de casa, com vitória por 92 a 73.