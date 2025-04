Botafogo desencanta na Libertadores diante do Carabobo com sofrimento e brilho de reservas

Atual campeão, o Botafogo sofreu, desperdiçou muitas chances claras, mas anotou no fim, com Patrick de Paula e Matheus Martins, para desencantar na atual edição da Copa Libertadores com 2 a 0 sobre o frágil Carabobo, no Engenhão. Os heróis da noite saíram do banco de reservas para aliviar a situação da equipe após os 40 minutos.

Depois de largada com derrota por 1 a 0 diante da Universidad de Chile, fora de casa, a aposta botafoguense era na força da torcida no Engenhão por uma reabilitação diante do candidato a saco de pancadas do Grupo 1 que ainda tem o Estudiantes. Mas foram muitas oportunidades boas perdidas, algumas bastante claras e com falhas por falta de capricho. Com tantos erros, o clima ficou tenso até os minutos finais, quando Patrick de Paula pediu a bola, cobrou a falta com força e acertou no canto do goleiro Bruera para abrir o caminho do triunfo. Matheus Martins, no último lance, definiu o placar.

Após o desencanto, agora o Botafogo se dedica ao Brasileirão, no qual encara Red Bull Bragantino e Atlético-MG fora de casa, com duelo com o São Paulo, no Engenhão, entre eles, até voltar a pensar na competição sul-americana, na qual visitará o Estudiantes no dia 23 de abril.

TENSÃO DESNECESSÁRIA

Precisando pontuar após largada ruim, o Botafogo entrou em campo bem modificado. Sem Igor Jesus, suspenso após expulsão no Chile, Mastriani fez sua estreia como titular, enquanto Santi Rodríguez começou na armação na vaga de Patrick de Paula. Os dois laterais também foram modificados por Renato Paiva, com Alex Telles de volta e Mateo Ponte ganhando chance após bela apresentação ao entrar diante do Juventude.

Depois de um início atrevido do Carabobo, rapidamente o Botafogo assumiu o comando da partida e não demorou a criar a primeira grande chance. Neira tentou cortar o cruzamento e carimbou a trave, quase anotando contra. Logo depois, após rebote do goleiro, Santi ficou com a sobra, livre, e mandou para fora.

O começo animador, contudo, não resultava em gol. Mastriani, Santi e Artur voltaram a ameaçar o gol de Bruera, sem qualidade nas finalizações, contudo. O enorme sufoco do atual campeão acabou não surtindo efeito no primeiro tempo por causa no nervosismo da turma do ataque.

E os gols perdidos seguiram no começo da etapa final. Mastriani errou uma cabeçada sozinho e a bomba de Alexander Barboza acabou indo para fora. Com 12 minutos, um susto paralisou a partida por cinco minutos após duro choque de cabeça. Telles cruzou e o atacante uruguaio do Botafogo se chocou com Neira, que caiu desacordado e deixou o gramado de ambulância a caminho do hospital. O atendimento foi longo e o zagueiro acordou ainda no gramado do Engenhão.

Após o recomeço da partida, quem quase tira o zero do placar foram os venezuelanos. Em raro lance ofensivo, Pérez recebeu de Cañozales e bateu forte do bico direita da área, carimbando o travessão de Jhon. A torcida carioca, vendo sua equipe sofrendo diante de uma linha defensiva de seis, tentava incentivar na cantoria, mas mostrava irritação com tantos erros.

Renato Paiva resolveu desfazer suas apostas e tirou Mateo Ponte, Alex Telles e Santi Rodríguez, colocando os jogadores que começaram diante do Juventude. Ainda sacou Marlon Freitas e as primeiras vaias foram ouvidas no estádio.

Patrick de Paula entrou mostrando disposição em recuperar a vaga. E mandou nas redes, mas pelo lado de fora, enganando alguns torcedores. Sob gritos de "vamos ganhar, Fogo", o time carioca se lançava com tudo ao ataque atrás do tão esperado gol. Ele veio em cobrança de falta de longe, rasteira. Patrick de Paula acertou no cantinho, para festa e alívio dos botafoguenses, que ainda soltaram o grito no lance derradeiro, com Matheus Martins, em noite de brilho dos reservas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 0 CARABOBO

BOTAFOGO - Jhon; Mateo Ponte (Vitinho), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Savarino; Artur, Mastriani (Rwan Cruz) e Santiago Rodríguez (Matheus Martins). Técnico: Renato Paiva.

CARABOBO - Bruera; Bonilla, Neira (Aponte), Norman Rodríguez e Pernía (López); González, Núñez, Carlos Ramos (Congo) e Pérez; Berríos (Londoño) e Cañozales (Hernández). Técnico: Diego Merino.

GOLS - Patrick de Paula, aos 42, e Matheus Martisn, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).