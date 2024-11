Luana Piovani se derrete por filho nas redes: - Meu presente divino

Luana Piovani usou as redes sociais, no último domingo, dia 3, para parabenizar o filho mais velho, Dom, de 12 anos de idade, pela conquista do primeiro lugar na competição de skate infantil que ele participou. Um amor, não é?

Em publicação feita no Instagram, Luana se derreteu pelo filhote dizendo que sente muita alegria pelas conquistas dele:

Meu presente divino, meu Dom! Quanta alegria em vê-lo conquistando seus sonhos e objetivos. Parabéns por mais essa vitoria, meu peito transborda!, dizia a legenda do post, que continha fotos de Dom na competição.

Dom é um dos filhos de Luana Piovani com Pedro Scooby, além dele, a influenciadora também é mãe de Bem e Liz.