Após polêmica com enteada, Lexa se pronuncia: Deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe

É menina! No último domingo, dia 3, Lexa e Ricardo Vianna descobriram que estão esperando a pequena Sofia. O casal compartilhou a novidade com os fãs através de uma live no Instagram.

Um dia após a revelação, a nova mamãe do mundo dos famosos usou as redes sociais para se pronunciar sobre uma situação envolvendo a enteada, Cecília. No momento em que viu a fumaça rosa, a cantora acabou se emocionando e caiu no chão, derrubando a menina junto. O momento viralizou entre os internautas que acabaram criticando a artista.

Através dos stories, Lexa pediu para que as pessoas compreendessem a emoção de uma mãe descobrindo o sexo do primeiro filho e ressaltou a ótima relação que mantém com a filha de Ricardo Vianna:

As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. Minha primeira filha, gente, eu tava inquieta, tava tão mais nervosa. Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo tadinha, escreveu.

E encerrou:

Depois, fiquei preocupada pela maneira que caí no chão, mas na hora não reparamos nada. Foi emoção, só isso. Nossa sosso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha amorosidade que eu e Cecília temos uma pela outra.