Raphinha marca, Barcelona vence e abre nove pontos na liderança do Campeonato Espanhol

O Barcelona continua sobrando no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time catalão derrotou o Espanyol por 3 a 1, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 12ª rodada, com direito a gol do brasileiro Raphinha e dois de Dani Olmo. De quebra, abriu nove pontos na liderança da competição.

Com o jogo do Real Madrid foi adiado por causa dos desastres causados pelas enchentes que tomaram conta da cidade, o Barcelona aproveitou para se isolar ainda mais na ponta, com 33 pontos. O time merengue ficou com 24. Já o Espanyol ficou na 17ª posição, com 12 pontos.

Em campo, o Barcelona fez um primeiro tempo beirando a perfeição, não deu a menor chance ao adversário e definiu a vitória. Aos 11 minutos, Lamine Yamal recebeu pela direita e cruzou de três dedos para Dani Olmo, que apareceu na cara do gol para mandar no fundo das redes.

O segundo saiu aos 22. Casadó mandou a bola para área, Raphinha saiu na frente de García e deu um toque por cobertura para fazer 2 a 0, em uma bela cavadinha. O Espanyol chegou a marcar aos 27, com Carreras, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance e anulou o gol.

O Barcelona, então, cresceu e fez o terceiro aos 30. Raphinha recuperou a bola no meio de campo e acionou Dani Olmo. O meia arriscou da entrada da área e contou com um desvio do zagueiro para ampliar o marcador. Lewandowski só não fez o quanto, pois García salvou.

No segundo tempo, o Barcelona passou a administrar a vantagem e acabou sofrendo o gol. Após cruzamento de Romero, Puado entrou sozinho dentro da área e diminuiu. Como o Espanyol diminuiu, o time catalão voltou a atacar e passou a desperdiçar várias oportunidades, principalmente com Lamine Yamal e Lewandowski.

Aos 47, Ansu Fati chegou a fazer o seu, mas o atacante estava em posição irregular e acabou tendo o seu gol anulado. Com isso, o Barcelona acabou confirmando a sua 11ª vitória no Campeonato Espanhol por 3 a 1.

ATLÉTICO DE MADRID SOBE PARA 3º

O Atlético de Madrid recuperou a momentânea terceira posição, com 23 pontos, ao derrotar o Las Palmas por 2 a 0, no estádio Metropolitano. O time do técnico Diego Simeone está atrás apenas de Barcelona (33) e Real Madrid (24). Giuliano Simeone e Sorloth marcaram os gols.

O Las Palmas, por sua vez, estacionou no 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, à frente de Valladolid, com oito, e Valencia, com sete. O lanterna tem um jogo a menos do que seus principais adversários na luta contra a degola