Estreia do Água Santa na Série D será adiada

O elenco do Água Santa terá um período a mais de preparação até a estreia da Série D. Isso porque a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deve adiar a primeira rodada da divisão, anteriormente marcada para este final de semana (12 e 13). Com isso, os jogos inaugurais do Nacional devem acontecer nos dias 19 e 20 deste mês.

Sem a divulgação da tabela detalhada, a razão do adiamento se dá para aumentar o prazo para que federações e clubes participantes acertem os laudos técnicos dos estádios da competição.

Com a mudança, o Netuno enfrentará o Pouso Alegre-MG, pelo Grupo A-6 da competição, apenas na próxima semana.

REFORÇOS

O adiamento não deve ser algo lamentado para o técnico Sérgio Guedes, que segue em período de preparação e adaptação das novas contratações do Água Santa.

Nos últimos dias, o clube anunciou a chegada do atacante Daniel Bahia, 26 anos. O atleta que, neste ano, disputou o Campeonato Goiano pela Jataiense já agradou à comissão do Netuno, já que balançou as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 no jogo-treino contra o Ituano, no último sábado (5).

“Isso dá confiança para a sequência da temporada. Gostaria de agradecer a oportunidade de vestir a camisa do Água Santa, desde a diretoria até os jogadores que me recepcionaram muito bem”, diz o atacante.

Já pelo setor defensivo, as novidades são em dose dupla. Pela lateral-esquerda, o novo reforço é Carlos Henrique, 24, que defendia o ASA de Arapiraca, e foi titular na campanha que terminou com o vice-campeonato do Alagoano.

Pelo lado direito, a novidade é Eduardo Ribeiro. Apesar de apenas 23 anos, o lateral chega com experiência campeã na bagagem, já que fazia parte do elenco do Operário-MS, campeão estadual em 2023. Neste ano, Ribeiro esteve no Ouvidorense, de Goiás.

