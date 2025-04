São Paulo mudará nome do CT em renovação com a Superbet até ano do centenário

O São Paulo oficializou o acordo de renovação com sua patrocinadora máster, a Superbet. O site de apostas vai estampar a camisa tricolor até 2030. Além disso, o clube vendeu os naming rights do CT da Barra Funda, que agora ganha o nome de "SuperCT". A parceria ainda prevê outras entregas, ainda não detalhadas.

Os valores não foram divulgados oficialmente. Ainda antes do anúncio, contudo, a quantia base do acordo era apontada em R$ 678 milhões para seis temporadas. O próprio aporte de 2025 já passa por um reajuste, de R$ 54,5 milhões para R$ 78 milhões. A cada ano, haverá um aumento progressivo, chegando a R$ 140 milhões em 2030.

Cláusulas de desempenho, em caso de títulos e vagas nos torneios mais relevantes, podem elevar o pagamento total para R$ 1 bilhão. Além do aporte, a Superbet é responsável pelo pagamento de parte dos vencimentos do meia Oscar, que retornou ao São Paulo na janela de transferências do começo do ano.

O CEO da empresa, Alexandre Fonseca, já havia antecipado o anúncio, com um post no Instagram, republicado pelo presidente são-paulino, Julio Casares. O mandatário, aliás, já havia dito publicamente que o acordo estava encaminhado.

Sem a parceria com a Superbet, seria praticamente impossível que a contratação de Oscar se efetivasse, por exemplo. O balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025 deve apresentar o déficit. A situação não é restrita apenas aos três primeiros meses deste ano.

O demonstrativo de 2024, já passado aos conselheiros e a ser debatido em sessão ordinária do Conselho Deliberativo nesta terça-feira, aponta déficit anual de R$ 287 milhões, enquanto a dívida total ficou em R$ 968,2 milhões. A gestão são-paulina conseguiu reduzir o valor de débito apresentado no fim das contas por já considerar receitas a receber e que abaterão a dívida.

Entretanto, se esses valores forem tirados do cálculo, além dos R$ 117,3 milhões captados junto ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), a dívida chega a R$ 1.012.252.000,00. O desafio é conseguir fechar o ano em superávit, como exige o próprio FIDC.

O fundo amortizou o débito financeiro do clube e impôs teto de gastos para o Departamento de Futebol. Mesmo que os valores da Superbet não sejam pagos integralmente, a renovação é vista como crucial para essa operação financeira.