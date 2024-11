Letícia Cazarré mostra Maria Guilhermina deitada na grama pela primeira vez

Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

No último sábado, dia 2, Letícia compartilhou nos Stories do Instagram um registro da filha deitada na grama. No curto e encantador vídeo, a pequena, de dois anos de idade, surge vestindo um body branco e brincando com um fantoche de zebra.

Na legenda, a mamãe escreveu:

Primeira vez deitada na grama.