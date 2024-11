Rose Miriam abre o coração sobre mês em que completam cinco anos da morte de Gugu Liberato

Momento de lembranças... Neste sábado, dia 2, Rose Miriam compartilhou um álbum repleto de cliques de Gugu Liberato com a família. Na legenda, ela abriu o coração com a entrada no mês em que a morte do apresentador completa cinco anos.

Está chegando o dia 20 de novembro, quando em 2019 o espírito do Gugu foi devolvido à Deus! Ele voltou para os braços e cuidados de Deus! Ele está bem melhor do que nós que vivemos em um mundo que jaz no maligno. Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele!

Rose Miriam continuou e contou o quanto amou Gugu, além de relembrar o todos os bons momentos que viveu com o apresentador.

Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele, e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom. Pudemos viver em família , e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito. Eu oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu. Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade? Que saudade doída? Mas, de outra maneira me alegro em saber que ele está bem!