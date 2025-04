Meghan Markle relembra pré-eclâmpsia pós-parto: - É tão raro e tão assustador

Meghan Markle revelou na no primeiro episódio de seu novo podcast, Confessions of a Female Founder, que estreou na última terça-feira, dia 7, que teve pré-eclâmpsia pós-parto, caracterizada pela pressão alta e excesso de proteína na urina. A esposa de Príncipe Harry comentou o assunto enquanto conversava com a convidada e amiga próxima, Whitney Wolfe Herd.

Segundo informações da revista People, a duquesa de Sussex comentou que tanto ela quanto a convidada lidaram com a condição rara e grave.

- Nós duas tivemos experiências muito semelhantes ? embora não nos conhecêssemos na época ? com o pós-parto, e ambas tivemos pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia pós-parto.

Ela não especificou se enfrentou o problema de saúde após o nascimento de Archie ou de Lilibet, mas relembrou o susto médico que passou.

- É tão raro e tão assustador. E você ainda está tentando conciliar todas essas coisas, e o mundo não sabe o que está acontecendo silenciosamente. E no silêncio, você ainda está tentando aparecer para as pessoas ? principalmente para seus filhos ? mas essas coisas são grandes sustos médicos.

- Quero dizer, vida ou morte, de verdade, concordou Whitney.

A convidada ainda falou sobre como ficou surpresa quando acompanhou Meghan e Harry seguirem as tradições reais ao apresentarem Archie pouco após chegar ao mundo durante uma sessão de fotos pública.

- Quer dizer, nunca vou esquecer a imagem de você depois que você deu à luz Archie, e o mundo inteiro estava esperando por sua estreia. Eu estava ou me tornando ou prestes a me tornar uma nova mãe, e eu estava tipo: Meu Deus, como essa mulher está fazendo isso? Como essa mulher está colocando saltos e indo e estreando uma criança nessa, você sabe, roupa linda na frente do mundo inteiro? Eu mal conseguia encarar uma campainha de entrega de comida para viagem em um robe.