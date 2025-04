Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (8)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Terça-feira de surpresas positivas no trabalho! Adiante tarefas e capitalize suas ações, o Universo favorece suas finanças. Há possibilidade de transformar esforço em aumento salarial. Mas cuidado, comportamento possessivo pode impactar a vida amorosa.

Cor: Marrom.

Hoje é dia de unir forças no trabalho e investir em parcerias. Uma onda de confiança chega com a Lua em seu signo, te impulsionando a sair da zona de conforto e perseguir seus sonhos. Otimismo e bom humor irão iluminar o amor. Na paquera, seja confiante: surpresas agradáveis estão à espera.

Cor: Laranja.

Você começa o dia com dedicação total - surpresas positivas estão a caminho! Apesar de uma tretinha lunar pela manhã, seu sexto sentido se destaca e te traz bons sinais para melhorar seu dia. Na vida amorosa, talvez seja hora de apimentar as coisas.

Cor: Cinza.

Hoje, Mercúrio e Urano trocam energias positivas que favorecem interações e novas parcerias. A Lua em Virgem traz força ao seu lado idealista e solidário. No trabalho, compartilhe ideias e busque aprimorar conhecimento. Utilize sua criatividade para encontrar maneiras de animar sua vida amorosa.

Cor: Verde-Esmeralda.