Gisele Bündchen teria decidido fazer pausa nos trabalhos até nascimento do bebê

Gisele Bündchen supostamente estaria completamente focada na gravidez de seu terceiro filho. Este é seu primeiro bebê com o namorado, o lutador e professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A modelo também é mãe de Benjamin, de 14 anos de idade, e Vivian, de 11 anos de idade, nascidos do antigo casamento com Tom Brady, que chegou ao fim em 2022.

Segundo informações do TMZ, a famosa teria decidido fazer uma pausa nos trabalhos até o nascimento do filho caçula. Fontes disseram ao veículo que ela teria realizado uma série de trabalhos até outubro deste ano, mas achou melhorar entrar em uma pausa nos compromissos profissionais para se dedicar apenas à gestação.

Vale lembrar que anteriormente o site revelou que ela estaria com cerca de cinco a seis meses de gravidez.

Atualizando as redes

Pela primeira vez desde confirmar a gravidez, Gisele Bündchen fez uma atualização em suas redes sociais. Na madrugada desta sexta-feira, dia 1º, a modelo surgiu curtindo uma tradição típica norte-americana.

Ela compartilhou nos Stories do Instagram uma imagem mostrando parte de uma decoração, com enfeites e doces dispostos na grama, e desejou um Feliz Halloween aos seguidores.