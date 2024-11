CCXP24: Festival divulga lista de participantes do Artists' Valley by Bis

A CCXP24, maior festival de cultura pop do mundo, celebra mais uma vez a diversidade e o talento no Artists' Valley by Bis, espaço que é considerado o coração do evento. Este ano, 378 artistas foram aprovados, juntando-se a 44 convidados e 30 talentos da Chiaroscuro Studios, formando um line-up de mais de 450 quadrinistas que vão encantar o público com suas criações únicas e inspiradoras. Todas as informações sobre o espaço estão neste link.

O Artists' Valley by Bis é muito mais do que uma área de vendas das obras – ele é um símbolo da inclusão, onde todas as vozes têm seu lugar. A edição deste ano traz uma forte representatividade de mulheres, artistas não-brancos e pessoas LGBTQIAPN+ e artistas de diferentes regiões do Brasil, criando um line up repleto de estilos, culturas e histórias, reflexo da riqueza cultural que o Brasil tem a oferecer, com artistas que trazem diferentes perspectivas e experiências para suas criações.

"É sempre interessante analisar como o Artists' Valley se transforma a cada edição, reunindo e homenageando artistas já consagrados e sem deixar de abrir espaço para uma nova geração de quadrinistas que vem fazendo um trabalho incrível", afirma Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador da programação de quadrinhos. "Este é um ambiente onde quem nos visita vai encontrar seus artistas favoritos e também descobrir novas obras e talentos. É parte da nossa missão não perdermos nossas raízes e manter o Artists' Valley e as histórias em quadrinhos como o coração e o maior representante do espírito da CCXP."

Inclusão e diversidade como pilares

Com inclusão e diversidade como pilares, o Artists' Valley by Bis está consolidado como uma vitrine para artistas de diferentes estilos e formas de expressão nos quadrinhos, reafirmando o compromisso da CCXP em ser não apenas o maior evento de cultura pop do mundo, mas também o mais plural. Neste ano, o Artists' Valley se destaca pela representatividade de gênero, orientação sexual e pela presença de talentos vindos de todas as regiões do país. Ao todo, 36 artistas do Nordeste estarão presentes. Além disso, 133 mulheres participam do espaço e os artistas que se identificam dentro da sigla LGBTQIAPN+ representam 43% do total de participantes do Artists' Valley da CCXP24.

Grandes nomes confirmados

O Artists’ Valley by Bis já confirmou até o momento mais de 40 quadrinistas, entre eles Chris Claremont, autor de histórias importantes da Marvel Comics, como "X-Men" ("Saga da Fênix Negra" e "Dias de um Futuro Esquecido") e "Quarteto Fantástico". A artista sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim, autora de "Grama", "A Espera" e "Amanhã é Outro Dia", e John Romita Jr., histórico quadrinista de "X-Men", "Demolidor" e "Vingadores" pela Marvel, que também trabalhou em grandes obras como "Superman" e "Batman" na DC, vão abrilhantar o festival. Outros destaques de peso são os norte-americanos J.M. DeMatteis, autor de "Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven", "Liga da Justiça Internacional", "Brooklyn Dreams" e "Moonshadow", Kevin Maguire, conhecido por ser um dos nomes por trás da "Liga da Justiça Internacional" durante os anos 80 e 90, Pedro Vinicio, que se tornou um dos artistas favoritos das redes sociais com suas tiras de humor, e Miguelanxo Prado, grande nome dos quadrinhos europeus. Todos estarão presentes em todos os dias do festival.

O último grande anúncio foi da homenageada desta edição, a letrista Lilian Mitsunaga, que é a homenageada Artists’ Valley desta edição. Lilian começou a sua carreira na Editora Abril em 1980, na criação de letras para as revistas em quadrinhos da editora. Ela continua na área, através de seu estúdio Lua Azul, que faz trabalhos tanto para a Abril, como para a Conrad, Companhia das Letras, entre outras.

Serviço CCXP24

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.???

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Mais informações em: https://www.ccxp.com.br/

Solicitações comerciais podem ser enviadas para comercial@omeletecompany.com.

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horários a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados e a ingressos Unlock e Epic Pass]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h??

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h??

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h??

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h