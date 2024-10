Tatá Werneck comemora aniversário de Paulo Gustavo com homenagem: Te amamos para sempre

Familiares e pessoas próximas a Paulo Gustavo usaram as redes sociais para prestar homenagens ao comediante na última quarta-feira, dia 31, data em que ele comemoraria 46 anos de idade. Tatá Werneck, uma das maiores amigas do humorista, também dedicou uma publicação para celebrar o aniversário do artista.

A apresentadora exibiu uma série de fotos de momentos que passou com Paulo e usou a legenda para deixar uma mensagem. Tatá deixou um lindo texto exaltando o legado que o amigo deixou na comédia brasileira e dizendo que ele segue sendo uma inspiração.

Paulo amado! Genial! Atemporal! Vamos continuar postando e comemorando seu aniversário, mesmo que em outra dimensão, para que as próximas gerações saibam quem você é e o tanto que coisa incrível que fez. Uma maneira única de fazer comédia. Vejo alguns novos comediantes que falam parecido com você. Porque o que você criou é para sempre e é tão forte que existe mesmo que você esteja longe.

Em seguida, a famosa escreveu:

Que Deus esteja te acolhendo e te dando paz. Te amamos para sempre.