Soprano de São Bernardo brilha na montagem de A Flauta Mágica

A Uniopera, Associação Coral da Cidade de São Paulo, está prestes a estrear A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a talentosa soprano Jéssica Leão, 33, natural de São Bernardo, no icônico papel da Rainha da Noite.

A montagem vai acontecer no Teatro Bradesco, com oito apresentações a partir de 2 de novembro, incluindo duas sessões dedicadas ao público infantil, com versões em português e duração reduzida.

Jéssica Leão, que atualmente reside na Alemanha, retorna ao Brasil especialmente para essa produção. Sua interpretação da Rainha da Noite, que já foi um sucesso em 2019, promete trazer novas nuances e uma abordagem ainda mais rica, resultado de seu amadurecimento técnico e artístico.

A soprano, que começou seus estudos no conservatório são-bernardense André Silva Gomes e se graduou em canto pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), completou recentemente o Meisterklasse em canto clássico e teatro musical na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy, em Leipzig, na Alemanha.

Em entrevista, Jéssica enfatizou sua conexão com a obra: “Minha interpretação da Rainha da Noite evoluiu consideravelmente. Hoje, trago uma leitura mais rica e nuances emocionais, refletindo meu amadurecimento técnico e artístico ao longo dos anos”, destacou.

Segundo a soprano, a importância de A Flauta Mágica em sua carreira é significativa. “Essa obra foi fundamental na minha formação como cantora e me desafiou a desenvolver habilidades vocais essenciais”, afirmou ela, ressaltando o impacto que a peça teve em sua trajetória.

O elenco da montagem inclui outros talentos de peso, como a soprano Isabella Luchi, que fará sua estreia na Uniopera como a Princesa Pamina, e o renomado baixo-barítono Flávio Borges interpretando Sarastro. O espetáculo também contará com a participação de Yohana Granatta como Papagena e três artistas notáveis nos papéis das Três Damas: Caroline Raquel, Gabriela Bueno e Marcela Vidra.

As apresentações serão acompanhadas pela Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral Cidade de São Paulo, sob a regência de Luciano Camargo. A direção cênica é de Rodolfo García Vázquez, com cenários e figurinos elaborados por Priscila Soares e Amanda Pilla B., entre outros.

As produções prometem encantar o público, mantendo-se fiéis à partitura de Mozart, com orquestra completa, coro e solistas.

Com classificação livre, as apresentações da versão original serão realizadas nos dias 2 e 3 de novembro às 16h, e nos dias 5, 6, 7 e 8, às 20h. Já a versão infantil está marcada para os dias 9 e 10, às 16h. O Teatro Bradesco fica situado no Shopping Bourbon – Rua Palestra Itália, 500, em Perdizes, na Capital.

Com preços a partir de R$ 56, os ingressos estão disponíveis para compra pelo site uhuu.com.