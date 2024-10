Santo André inaugura biblioteca em parceria com Prometeon

A Prefeitura de Santo André inaugurou nesta quarta-feira (30) a nova biblioteca da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Homero Thon. A instalação do equipamento é uma parceria do município com a empresa de pneus Prometeon, por meio do projeto de biblioteca infantil Pequenos Grandes Leitores, da Laranjeira Cultural, e fornecerá acervo de livros, brinquedos, jogos e móveis que tem o objetivo de estimular a leitura e a brincadeira para crianças de zero a oito anos. Com a ação, cerca de 700 itens foram fornecidos a unidade escolar, que conta com 594 alunos.

O projeto Pequenos Grandes Leitores pretende aproximar crianças ao universo da leitura. A biblioteca foi idealizada para ser implantada em comunidades escolares – CEI (Centro de Educação Infantil), EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil), EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) I – creches, centros de acolhimento infantil, hospitais ou qualquer outra instituição que necessite e queira promover o acesso à leitura, ampliando o imaginário infantil e lúdico das crianças por meio da utilização dos livros e dos brinquedos.

“Essa biblioteca conta com aproximadamente 700 itens, dos quais 400 são livros, sendo 380 voltados para o público infantil e 20 para educadores. Todo o acervo, o mobiliário e o conjunto que compõe esse espaço — incluindo jogos e brinquedos educativos — foram cuidadosamente selecionados ao longo dos anos, com a colaboração de pedagogos e da equipe da Laranjeira Cultural, que hoje tenho a honra de representar. Agradeço imensamente a todos pela dedicação”, disse Irineu Ferreira, sócio diretor na Laranjeira Cultural.

PROAC

O projeto faz parte do programa ProAC ICMS, do Governo do Estado de São Paulo, e foi viabilizado após renúncia fiscal do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) pela Prometeon, que tem uma unidade na cidade andreense. Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária. Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio.

“Essa biblioteca é mais do que um espaço físico; é uma semente que estamos plantando, e tenho certeza de que vai render grandes frutos. Os alunos dessa unidade podem ser os futuros prefeitos, presidentes, empresários, empreendedores, médicos, bombeiros, professores e educadores que transformarão essa cidade e o nosso País. Tudo começa com iniciativas como essa, e o caminho para o conhecimento e para grandes conquistas passa, sem dúvida, pela educação”, disse o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), presente na entrega do novo local da unidade.

Gerente de Recursos Humanos a Prometeon, Thaís Faria destacou que a iniciativa é fruto de discussões que já conduzidas há bastante tempo, como parte das ações de ESG da empresa. “A Prometeon realiza diversas ações e se importa muito com o impacto que gera na comunidade. Hoje, estamos extremamente felizes por conseguir concretizar esse projeto. Acreditamos que retribuir o que a cidade de Santo André faz por nós, participando de projetos que buscam impactar positivamente as comunidades onde atuamos, é essencial”, disse Faria.