Ana Paula Padrão se despede do MasterChef e explica saída: - Dar atenção a um outro lado meu

Na noite da última terça-feira, dia 29, Ana Paula Padrão gravou um vídeo se despedindo do MasterChef após passar 10 anos como apresentadora do reality show de competição culinária exibido pela Band.

Ela começou dizendo:

- Esse é um vídeo de despedida da minha família MasterChef. Quando digo família, estou me referindo também a todos vocês que me acompanham aqui há dez anos e que me assistem também na tela grande apresentando o programa gastronômico mais importante do Brasil. O produto que mudou a maneira como o brasileiro vê comida e valoriza os incríveis insumos que esse país tem. Se não fosse por vocês, nada disso teria sido possível. Muito obrigada, família.

Em seguida, relembrou o início de sua carreira no jornalismo e refletiu sobre sua trajetória profissional.

- Lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira no jornalismo, eu me despedi da minha família original lá em Brasília para topar um desafio novo, de conhecer o mundo, de ver o que a vida reservava para mim além da capital federal que eu amava tanto r que sempre vai fazer parte de quem eu sou. Desde então eu vi tanta coisa. Na política, na economia, nas guerras, na vida do cidadão comum, que foi muitas vezes personagem das minhas reportagens ou daquelas que eu apresentava como âncora de tantos telejornais.

Ana Paula também contou como foi receber o convite para comandar o programa e disse que não imaginava que os chefs, a equipe e o público se tornariam sua família.

- Chegou uma hora em que pensei: Eu preciso mudar de novo. Eu sou essa pessoa que muda muito, gosto de projetos. E aí, me falaram do MasterChef. Me convidaram para participar, me disseram que eu estaria em um time com os melhores chefs do país em um programa de entretenimento. Naquele momento eu jamais poderia imaginar o tamanho que isso teria no futuro. Nem como essas pessoas se tornariam também a minha família. E muito menos que dez anos depois a gente ainda estaria junto entregando um produto de tanta repercussão.

A jornalista fez um grande agradecimento a todos que participaram da realização do MasterChef, incluindo o público que o assiste, e explicou que tomou a decisão de encerrar o ciclo para que pudesse focar em novos projetos. Agora, ela pretende se dedicar à carreira como empresária em um projeto de educação e divulgará mais detalhes em breve.

- Eu me diverti tanto que não consigo nem explicar. Agora eu sei que você que me acompanha entende, porque eu mostrei isso aqui todo dia. E eu deixo agora esse programa maravilhoso com o coração apertado para dar atenção a um outro lado meu, o de empresária, agora na área de educação, e em breve eu vou contar mais sobre isso. Hoje é dia de prestar reverências a você. Obrigada, é genuíno, é verdadeiro, Masterchef eu te amo. Siga o seu caminho de brilho e de marca forte, que eu tive o prazer de ajudar a construir. Que seja assim ainda por muitos e muitos anos. Vou estar sempre aqui por vocês e pra vocês seguindo, mas aqui.

Encerramento do contrato

A Band informou que Ana Paula Padrão, em comum acordo com a emissora, encerra seu contrato no final deste ano e também deixará o comando do MasterChef. Ela finalizará o ciclo durante a exibição do MasterChef Confeitaria, que irá ao ar entre os dias 19 de novembro a 19 de dezembro.

No comunicado, Ana Paula declara:

Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta.

A Band ainda declara admiração pela jornalista e diz que estará com as portas abertas para oportunidades futuras.

A emissora tem enorme admiração por ela, agradece por toda sua dedicação na última década, e mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos.