Charge - 30 de outubro de 2024

Após recordes no número de acidentes e mortes no trânsito em agosto, o Grande ABC voltou a apresentar queda nos índices em suas vias. Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), o mês de setembro na região apresentou baixa de 54% no número de mortes em relação ao período homólogo de 2023, passando de 31 para 14. O valor também é 41% menor que o registrado em agosto deste ano, quando 24 pessoas morreram em vias das sete cidades, número mais elevado em 2024, ao lado do mês de maio.

São Bernardo foi a cidade da região com mais mortes, com seis, seguida por Santo André e Ribeirão Pires, ambas com três, e Diadema e Mauá, com uma cada. São Caetano e Rio Grande da Serra não registraram óbitos. A marca é a segunda melhor no ano, atrás apenas de janeiro e março, com 13 vítimas fatais. No acumulado de janeiro a setembro, a região registrou 159 mortes, sendo 96 em vias municipais (60%). A maioria das vítimas dirigia motocicletas (66), eram homens (129) e tinham entre 30 e 39 anos (com 26 mortes no total).