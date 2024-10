No Grande ABC, 21,5 mil alunos farão nesta quarta-feira Provão Paulista

Nesta quarta-feira (30), 21,5 mil estudantes da rede estadual do Grande ABC participam do primeiro dia de aplicação do Provão Paulista Seriado 2024. Os candidatos responderão a questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da elaboração de uma redação. Em todo o Estado, a prova será aplicada no período da manhã, às 8h, e os portões das escolas fecharão às 7h45.

Estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para USP (Universidade de São Paulo), 934 para Unesp (Universidade Estadual Paulista), 325 para Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), 10 mil para as Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e 2.631 para Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Os itens do Provão foram elaborados de acordo com o Currículo Paulista e buscam avaliar as diferentes habilidades que os estudantes desenvolveram ao longo de todo o ensino médio.

No primeiro dia de aplicação, duas áreas do conhecimento serão avaliadas. A de Linguagens e suas Tecnologias inclui as disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa. Já Ciências da Natureza e suas Tecnologias é formada pelos componentes de física, química e biologia.

O dia segue com a prova de redação, que exige a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo. É previsto um tema relevante e atual aos moldes do Enem e dos principais vestibulares do País.

NOTA

Por ser um processo seriado, as notas conquistadas ao longo dos anos terão pesos crescentes. Para alunos matriculados na 3ª série, o cálculo é feito a partir do somatório da pontuação da 2ª série (em 2023) mais a da prova aplicada neste ano (2024). É obrigatória a participação na edição passada. Caso o aluno não tenha realizado a prova (quando estava na 2ª série), ele estará automaticamente desclassificado.

Cada instituição de ensino superior conveniada publicará a instrução normativa para definir o processo de matrícula e o ingresso do estudante em cada faculdade. O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada para os futuros universitários estão previstos para o dia 20 de janeiro de 2025.