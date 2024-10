Taka inicia por Baleia Rossi a busca por mais investimentos a Diadema

Taka Yamauchi (MDB), prefeito eleito em Diadema, encontrou-se nesta terça-feira (29) com o presidente nacional do partido e deputado federal, Baleia Rossi, em um primeiro compromisso após a vitória no último domingo (27). O futuro chefe do Paço compartilhou que já está atrás de investimentos e recursos para a cidade.

“Com o presidente nacional do MDB já na primeira pauta a favor de Diadema, buscando investimentos, recursos e acima de tudo escutando conselhos para que a gente possa fazer uma boa gestão”, disse.

Baleia Rossi comemorou a vitória de Taka na cidade, derrotando o atual prefeito, José de Filippi Júnior (PT). “Um orgulho para nós, do MDB, é essa sua conquista. Sua vitória foi comemorada pelo MDB de todo Brasil porque realmente foi histórica”, ressaltou.

“Que bom que você já começa a trabalhar pensando no futuro, (em) projetos estruturados, para colocar seu plano de governo em ação. Pode ter certeza que vai ter todo nosso apoio, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, para tirar do papel essas ideias e fazer o que você mais quer, que é melhorar a vida do povo de Diadema”, completou o presidente do partido de Taka Yamauchi.