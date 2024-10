Estações de trem e terminais de ônibus realizam doação de 400 livros

Os passageiros que circularem nesta terça-feira (28), das 11h às 13h, pela estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e pelo Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) poderão ganhar um livro novo.

Serão distribuídos 200 exemplares em cada ponto de doação. Além disso, mais de 300 livros serão doados para o reabastecimento das estantes e gelotecas (projeto que incentiva leitura nas periferias) localizadas em 26 estações da CPTM e nove terminais e estações do VLT da EMTU.

A ação ocorre em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado nesta terça-feira (28), com apoio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, da Rede de Museus-Casas e outras instituições. Serão doados mais de mais de 700 livros de tradução e de ensaio, todos gratuitos para passageiros dos transportes metropolitanos.

Todos os exemplares são novos e editados com apoio da Rede de Museus-Casas, formada pela Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade. A parceria tem como objetivo celebrar a data e conscientizar os passageiros sobre a importância da leitura para estimular a criatividade, contribuir com o crescimento do vocabulário, melhora na escrita e proporcionar conhecimento.

Celebrado no dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro é uma homenagem à Biblioteca Nacional do Brasil, fundada nesse mesmo dia em 1810, com a mudança do acervo da Real Biblioteca Portuguesa para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil.