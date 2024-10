Obituário - 29 de outubro de 2024

Nilton Antonio Battistin

(São Bernardo, 15-9-1949 – 22-10-2024)

Batistini, Batistine, Battistin. Várias grafias, o mesmo tronco familiar. Nome de bairro. Família pioneira do Núcleo Colonial de São Bernardo.

Entre os pioneiros, Fernando Battistin, italiano, que veio jovem para o Brasil e aqui se casou com Rosa Elizabetta Battistin, natural de São Bernardo, avós de Nilton Battistin.

Nilton era filho de Giovanni Battistin e de Elizabeth Mattei Battistin. Fez uma linda carreira na Prefeitura de São Bernardo, com serviços em várias áreas, destacando-se a cultural. Agora, a partida.

Nilton Antonio Battistin parte aos 75 anos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides. Deixa a esposa Célia Oliveira de Morais Battistin e duas filhas, Lorena e Giovana.

SANTO ANDRÉ

Teresa Sinica Musial, 87. Natural do Rio Grande (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Kranyak, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Teresa Fernandes de Mello, 82. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Joana da Silva, 78. Natural de Jacupiranga (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Madalena de Lourdes Franco, 74. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim Santa Carolina, em Mogi das Cruzes (SP). Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de Mogi das Cruzes.

Vitória Zago Ottati, 74. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro da Mooca, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Norival Vicente, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Meire Leda de Almeida Duarte, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alex Aparecido dos Santos Vertero, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Lúcia Folegatti de Paula, 80. Natural de Vinhedo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Solange Cardoso Lourenço, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Dulce Freire, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Moraes, em São Paulo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Marco Antonio Quesada, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Alphaville. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Djanira Maria de Souza, 91. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 24, em Diadema. Memorial Jardim das Cascatas, em Francisco Morato (SP).

Nelson Teixeira de Assis, 89. Natural de Mercês (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Olinda Alves de Brito, 88. Natural de Caetité (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 24, em Santo André. Vale da Paz.

Maria das Graças da Silva, 67. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís Fernando dos Santos, 35. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

MAUÁ

Antonio Aparecido Vieira da Silva, 77. Natural de Itapuí (SP). Residia no Jardim Zaíra II, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Vicência de Lima, 75. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Gilberto José da Silva, 74. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.