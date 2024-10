Santo Rock Bar recebe tributo à banda Oasis em novembro

O Santo Rock Bar, em Santo André, recebe no próximo dia 20 de novembro o show da banda cover Oeisis, reconhecida mundialmente como o tributo mais fiel ao lendário Oasis. Fundado em Buenos Aires em 2015, o grupo rapidamente conquistou seu espaço, destacando-se pelo som impecável e pela impressionante fidelidade à banda britânica, tanto na performance quanto na atitude. A banda revive cada etapa da carreira do Oasis, tocando os maiores clássicos de 1994 a 2002, como Wonderwall e Don’t Look Back in Anger.

Ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser obtidos por meio do site https://www.bilheto.com.br/.