Flávia Saraiva aparece de oncinha na festa de Halloween no Copacabana Palace

Flávia Saraiva foi com a fantasia do momento para a festa de Halloween, que aconteceu no Copacabana Palace no último sábado, dia 26.

A ginasta foi de oncinha curtir a noite! Além dela, vários famosos foram ao evento no hotel super luxuoso localizado no Rio de Janeiro.

A lista também contou com o nome de Camilla de Lucas, que foi de Beetlejuice para a festa. Larissa Santos, por sua vez, escolheu um corset, uma coroa e uma bolsa feitas de cartas, se inspirando em fantasias da Rainha de Copas.

Jaquelline Grohalski e seu affair, Alfredo Fonseca, usaram uma fantasia de casal e ao que tudo indica teria sido inspirada no Plankton e na Karen, personagens do desenho Bob Esponja Calça Quadrada, que são um casal.