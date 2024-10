Marcelo diz que eleição deste ano foi a mais violenta da sua carreira política

O prefeito e candidato à reeleição em Mauá, Marcelo Oliveira (PT), disse que a eleição municipal deste ano foi a mais violenta que enfrentou na sua trajetória política. Nos últimos meses, os ataques entre o petista e seu adversário, Atila Jacomussi (União Brasil), se intensificaram durante debates, comícios e nas redes sociais. (Leia mais aqui)

Em entrevista coletiva após a votação neste domingo (27), Marcelo disse que o unionista “fez de tudo para tentar ganhar as eleições” e citou alguns exemplos de ataques durante a campanha política.

“Não foi fácil, foram vários episódios, teve invasão armada ao meu comitê, pessoas da minha equipe agredidas e materiais de campanha retirados na rua. Atingiram diretamente contra a minha vida e da minha família com campanha voltada a valores. Trabalhamos na questão de propostas para a população, mas fomos infelizmente atacados em diversos lugares”, afirmou o petista.

Além dos ataques entre os candidatos, a corrida eleitoral em Mauá teve até mesmo um episódio de roubo ao comitê do petista. Segundo apuração do Diário, Boletim de Ocorrência registrado sobre o caso coloca um veículo de propriedade de Sinval Naponeceno Rios, sogro do deputado estadual Atila Jacomussi, na cena do crime, que ocorreu na última segunda-feira (21). (Leia mais aqui)

“Nossa campanha foi bonita, mas sofremos muitos ataques e não foi fácil. Infelizmente, desta vez não foi apenas uma disputa. Não dá para vacilar com quem estamos disputando. Já concorri há 16 eleições, 17 contando com essa, e posso afirmar que, por mais que tenham outras difíceis, a deste ano foi a mais complicada”, disse Marcelo.

DISPUTA ACIRRADA

No primeiro turno, Marcelo Oliveira terminou na frente dos adversários e obteve 45,13%, o que indica 93.374 dos votos válidos. Já Atila Jacomussi somou 35,56% (73.558). A diferença dos votos válidos foi de apenas 19.816. A disputa acirrada neste ano é semelhante ao que ocorreu na eleição passada, em 2020, quando Marcelo venceu com menos de 2% (ou 2.676 votos válidos) de diferença, com 50,74% contra 49,26% do unionista.

Sobre esse cenário, Marcelo disse não estar preocupado porque as eleições em Mauá são “sempre bem disputadas”. “Esperamos que, ao final da apuração, possamos ter uma boa vitória para nossa cidade. Sempre digo o seguinte: como vereador por três mandatos, se você tem um voto a mais, vence as eleições e devemos trabalhar. Então, o voto é o mesmo, só vale um. É importante vencermos as eleições e continuar trabalhando para o povo que tanto precisa. A cidade de Mauá está preparada para ter seus quatro melhores anos da história”, finalizou o candidato do PT.