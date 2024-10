BO coloca carro do sogro de Atila em cena de crime contra Marcelo

Boletim de Ocorrência registrado no começo da noite de ontem coloca um veículo de propriedade de Sinval Naponeceno Rios, sogro do deputado estadual e candidato ao Paço de Mauá, Atila Jacomussi (União Brasil), na cena de um crime de roubo ocorrido à tarde no comitê do atual prefeito, Marcelo Oliveira (PT), que disputa a reeleição no domingo.

Segundo relato apresentado por equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) ao delegado Fernando Henrique Faria, cinco dos oito suspeitos do crime ocupavam automóvel VW Nivus, placas GJL8B35, que parou por volta das 15h50 em frente ao comitê de Marcelo, na Avenida Itapark, Parque Jaguari.

O Diário apurou que o veículo pertenceu legalmente a Andreia Rolim Rios, mulher de Atila, até 3 de fevereiro de 2023, quando ela o vendeu a Sinval, seu pai, que consta como proprietário nos registros do Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo).

Marcelo Oliveira, que se qualificou ao segundo turno do pleito ao obter 93.374 votos, ou 45,13% do total válido em 6 de outubro, prometeu levar o caso à Polícia Federal. Atila Jacomussi, que conquistou 73.558 sufrágios (35,56%), foi procurado para comentar o episódio, mas não respondeu até o fechamento desta edição – aos 30 minutos de hoje.

Do Nivus, ainda segundo o BO, desceram cinco indivíduos, “todos em posse de arma de fogo, tipo pistola”, que invadiram o local e, com a ajuda de outros três comparsas que chegaram em outros veículos, um Honda Civic placas FKU3D29 e uma motocicleta Honda CG 125, cuja placa não foi anotada, agrediram os funcionários e “subtraíram caixas com panfletos e bandeiras” de Marcelo.

Três militantes da campanha petista que se encontravam no endereço – Thiago Ribeiro, 37 anos; Lorinaldo Alves de Carvalho Júnior, 23; e Antonio Monteiro da Silva, 60 – contaram à Polícia Civil que foram agredidos fisicamente pelos acusados ao tentar impedir que invadissem o prédio.

Acionada, a GCM localizou o Civic e abordou os dois ocupantes do veículo. Ambos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial. Um deles, identificado como Dawdson Ribeiro de Oliveira, 39, foi apontado por funcionários do comitê como um dos homens que os havia ameaçado horas antes. O outro homem não foi reconhecido pelos denunciantes.

Marcelo Oliveira disse que recebeu a notícia da agressão aos militantes “com extrema indignação e preocupação”. “Desde o início do período eleitoral, nosso adversário realiza ataques sistemáticos nas mídias sociais com mentiras e fake news, inclusive sendo compelido com multas e direitos de resposta. Entretanto, os fatos ocorridos nesta segunda-feira são de extrema gravidade e ultrapassaram toda linha de civilidade, sem qualquer parâmetro na história da cidade”, declarou o prefeito ao Diário.

O petista afirmou que o fato de o veículo pertencer ao sogro de Atila torna o episódio ainda pior. “Adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis, inclusive com representação para abertura de inquérito junto à Polícia Federal. Os criminosos e seus mandantes serão punidos”, complementou, ao externar, ainda, “solidariedade aos companheiros vítimas desse ataque”. “Atacaram não somente a mim e meu partido, mas toda a democracia”, finalizou o prefeito.