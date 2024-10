Taka Yamauchi diz que fake news foram principal desafio da campanha

Candidato ao Paço de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) definiu as fake news como principal desafio de sua campanha. Liderando pesquisas e saindo na frente no primeiro turno em Diadema, o prefeiturável exerceu seu voto na Escola Estadual Professor Roberto Frade Monte, na Vila Nogueira, por volta das 10h30 deste domingo (27), e afirmou que os moradores da cidade estão “cansados” de ódio e mentiras, ao defender uma mudança no Executivo.

“O maior desafio, na verdade, não foi relacionado à população, para quem levamos propostas transparentes. O problema foram as mentiras, as fake news, e o ódio do adversário. Mas a cidade está cansada disso tudo, e vamos continuar com a dignidade e o respeito acima de tudo”, citou o candidato, que estava confiante na vitória. “As expectativas são as melhores possíveis. Saímos vitoriosos no primeiro turno, e isso deve se concretizar também no segundo.”

Em setembro, o candidato a prefeito de Diadema procurou a Polícia Civil para registrar B.O. (Boletim de Ocorrência) após material apócrifo (sem autoria) ser distribuído na cidade. O panfleto trazia uma foto do rosto do prefeiturável com cifrões nos olhos e a inscrição “ninja das finanças” apontando o crescimento do patrimônio dele em 550% em dois anos, e questionando como ele ficou “milionário”.

A queixa foi registrada no 1º DP (Distrito Policial) contra, segundo ele, “mais uma campanha difamatória”. O folheto sugeria que Taka participava de esquemas de corrupção. O material apócrifo foi colado em diversos postes, pontos de ônibus, comércios e até em muros de residências, sendo também distribuído em mãos aos cidadãos e deixado nos veículos.

No mesmo mês, o candidato do MDB afirmou ter recebido um tiro durante atividade de campanha no Parque Real, na bifurcação da Rua Doná Antonieta Mercedes Campagna com a Avenida Dr. Ulysses Guimarães. Em um vídeo recebido pelo Diário, é possível ver o momento em que o candidato teria percebido o som dos disparos e desviado a cabeça. Segundo a assessoria de imprensa do prefeiturável, Taka estava no carro de som discursando e ouviu estalos. Logo depois, ele teria visto uma luz de mira e pediu para sua equipe se abrigar.

O CANDIDATO

Taka Yamauchi é engenheiro e foi presidente da SPObras, tendo se tornado uma figura política de destaque em Diadema. Ele concorre à prefeitura buscando romper a hegemonia do PT, liderada pelo atual prefeito, José de Filippi Júnior. Taka tem enfatizado sua campanha como uma oportunidade de renovação para o município, propondo uma administração voltada para a dignidade e igualdade, com foco em melhorias nos serviços públicos e oportunidades para todos.

O emedebista finalizou o pleito do dia 6 com 106.141 votos, correspondendo a 47,39% dos votos válidos. Seu concorrente, que busca um inédito quinto mandato no Grande ABC, somou 100.983 votos, representando 45,09% do total. A diferença entre eles foi de 5.158 votos em um universo de 340.373 eleitores. A eleição de hoje repete o cenário do segundo turno de 2020, quando Filippi saiu vitorioso, obtendo 106.849 votos contra 101.231 de Taka.