São Paulo supera lambança da defesa com golaço no fim e empata com o Criciúma pelo Brasileirão

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Criciúma, fora de casa, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor jogou mal, viu o adversário abrir o placar após lambança da defesa, mas conseguiu a igualdade no placar com um golaço de Liziero no fim. A equipe paulista careceu de objetividade na etapa inicial, mas melhorou após as alterações do técnico Luis Zubeldía no segundo tempo.

A igualdade em Santa Catarina faz o São Paulo ir aos 51 pontos, caindo da quinta para a sexta colocação, sendo ultrapassado pelo Internacional, com 52. A equipe paulista faz confronto direto com o Bahia na próxima rodada, em 5 de novembro, em Salvador.

Já o Criciúma chega aos 37 pontos, permanecendo na 12ª posição e ainda ameaçado pela zona de rebaixamento. São apenas três pontos de diferença para o Juventude (34), que abre o Z-4. Os catarinenses encaram o Inter no compromisso seguinte.

Apesar de estar jogando fora de casa, o São Paulo foi quem tomou a iniciativa da partida. Lucas Moura foi bastante participativo, pedindo a bola e encostando nos companheiros para acelerar o jogo do time tricolor. Porém, com Calleri, Erick e Luciano pouco participativos, a equipe paulista encontrou dificuldade em dar sequência às jogadas, sendo pouco efetiva na frente.

Se o ataque não estava bem, o São Paulo pelos menos não estava tendo problemas atrás, contando uma atuação impecável dos zagueiros. Porém, aos 20 minutos, a equipe tricolor protagonizou uma lambança na grande área após cruzamento da direita, com destaque negativo para Arboleda e Rafael, com participação direta na trapalhada que terminou com o gol de Felipe Vizeu.

O gol diminuiu o ímpeto do São Paulo, que viu o time catarinense crescer na partida. O Criciúma conseguiu encaixotar Lucas Moura e soube explorar contragolpes, rondando a área adversária e incomodando a defesa rival. Com os homens de frente apagados, a equipe de Zubeldía apostou nos chutes de longa distância, mas sem efetividade. Foram 45 minutos para esquecer dos são-paulinos.

O São Paulo voltou do intervalo mais ligado, girando a bola rapidamente e com o trio de ataque se movimentando para dar opção. Os paulistas conseguiram desenvolver uma pressão, mas esbarraram na boa defesa do Criciúma, que dificultou o trabalho dos comandados de Zubeldía para encontrar espaços. Confortável com a vantagem no placar, os donos da casa se limitaram a ficar na defesa para esperar o momento de escapar em velocidade.

Mesmo com mais volume, o São Paulo pecou nas finalizações de longe - Luiz Gustavo e Luciano mandaram na arquibancada quando tiveram oportunidade - e também não aproveitou quando a bola chegou, com Calleri e Arboleda perdendo grandes chances na pequena área. O time tricolor foi premiado pela insistência aos 42 minutos, quando Calleri escorou de cabeça ótimo lançamento de Wellington Rato, e Liziero, que saiu do banco de reservas, acertou de primeira um lindo chute de longe, sem chance para o goleiro adversário.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 SÃO PAULO

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Newton (Ronald), Barreto, Marcelo Hermes e Matheusinho; Bolasie (Felipe Mateus) e Felipe Vizeu (Arthur Caíke). Técnico: Claudio Tencati

SÃO PAULO - Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo, Marcos Antônio (André Silva) e Luciano; Lucas Moura (Wellington Rato), Calleri e Erick (Ferreirinha). Técnico: Luis Zubeldía.

ÁBRITRO - Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS).

GOLS - Felipe Vizeu, aos 20 do primeiro tempo; Liziero, aos 42 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Newton e Jonathan (Criciúma)

PÚBLICO - 17.422.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Heribelto Hulse, em Criciúma (SC).