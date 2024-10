Justiça Eleitoral e PM removem propagandas irregulares em São Bernardo

A Justiça Eleitoral, com o apoio efetivo da Polícia Militar, realiza uma operação de retirada de propaganda eleitoral irregular no bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo, neste sábado (26), véspera do segundo turno do pleito. A ação, segundo a corporação, segue as diretrizes da legislação eleitoral e visa assegurar um processo eleitoral justo e seguro, sem interferências indevidas na decisão dos eleitores.

O objetivo reforça o policiamento e garantir a segurança do processo eleitoral, o 6° Batalhão da Polícia Militar mobilizou, ao longo desta semana, um contingente de 150 policiais para realizar o monitoramento dos trajetos de transporte das urnas até os locais de votação. Esses policiais também estão encarregados de garantir a segurança das urnas nas escolas estaduais, particulares e em algumas unidades da rede municipal, onde os equipamentos serão armazenados até o domingo de votação.

Durante o período noturno, um novo grupo de 150 policiais assume a operação, mantendo uma cobertura contínua e reforçada. Para o domingo, dia em que milhares de cidadãos se dirigem às urnas para exercer seu direito ao voto, a força policial será ampliada: serão 280 policiais exclusivamente dedicados ao acompanhamento do processo eleitoral. Esse reforço pretende minimizar qualquer possibilidade de perturbação e assegurar o cumprimento integral da legislação sem prejudicar o policiamento de rotina na cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, a operação eleitoral teve início às 8h da manhã desta sexta-feira e seguirá até o encerramento oficial do pleito, previsto para às 23h de domingo, após o fechamento do cartório eleitoral e a conclusão da apuração dos votos. A mobilização da Polícia Militar, portanto, visa não só coibir atos de propaganda irregular, mas também proporcionar um ambiente seguro e controlado para a realização de eleições justas, respeitando o direito democrático da população de São Bernardo do Campo.