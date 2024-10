Vera Viel mostra cicatrizes na coxa após retirada de tumor e faz reflexão

Vera Viel está cada vez mais forte em seu processo de recuperação. A ex-modelo passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor raro e maligno na coxa, chamado de sarcoma sinovial. A esposa de Rodrigo Faro já iniciou a fisioterapia e agora, neste sábado, dia 26, mostrou como estão as suas cicatrizes.

Em um vídeo publicado no Instagram, Vera abriu o coração sobre o momento que vive e ainda aproveitou para refletir sobre a vida e suas conquistas:

- As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem. É uma forma uma forma aceitar e de celebrar a jornada da cura.

Ela continuou e disse que mostrar a cicatriz é uma maneira de as outras pessoas verem elas não estão sozinhas, gerando uma rede de apoio:

- Cada cicatriz traz um relato de desafios enfrentados e superados. Quando compartilhamos essas experiências, a gente pode inspirar outras pessoas que estão em situações semelhantes, mostrando que elas não estão sozinhas. A beleza de ser vulnerável nos conecta. Em vez de encarar a cicatriz como defeito, podemos vê-la como símbolo de força e resiliência. Uma lembrança de que a vida é feita de altos e baixos.

Por fim, Vera concluiu seu discurso e deixou um recado encorajador para quem também tem cicatrizes:

Não tenha vergonha de mostrar sua cicatriz, ao mostrá-la, você está se permitindo ser autêntica e verdadeira, finalizou ela.