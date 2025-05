Função babá! Khloé Kardashian curte Met Gala ao lado dos filhos e sobrinha em casa

Função babá! Na última segunda-feira, dia 5, aconteceu o famoso Met Gala em Nova York, Estados Unidos. O evento é estrelado por diversas celebridades que exibem seus looks icônicos, marcando a abertura da nova exposição do Museu MET. Quem sempre marca presença é a família Kardashian-Jenner, porém, as irmãs estavam desfalcadas ao aparecerem sem Khloé Kardashian.

Nos Stories, a empresária apareceu na piscina de casa ao lado dos filhos, True e Tatum, e sobrinha, Chicago West. Depois, a socialite mostrou todos assistindo ao Met Gala quando Kendall Jenner apareceu:

Tia Kenny! Tia Kenny!, gritaram as crianças.

Já quando Kim Kardashian foi filmada, sua filha, Chicago, ficou deslumbrada ao ver a mãe no tapete azul do evento. Após todas as tias passarem pela famosa escadaria, Khloé colocou as crianças para assistir ao filme de princesa, Moana, da Disney.