Exército investiga festa com funk e bebida em quartel e pode punir militares

O Comando Militar do Leste (CML) abriu uma investigação para apurar uma festa com álcool e músicas de funk no 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista, que fica na Vila Militar, na cidade do Rio. Vídeos do evento circulam nas redes sociais desde a quarta-feira, 23, e mostram os militares dançando com trajes do Exército Brasileiro.

Em nota enviada ao Estadão, o CML afirmou que a conduta dos envolvidos "está em desacordo com as normas preconizadas" pelo Exército. As Forças Armadas proíbem o consumo de álcool e drogas em espaços militares. O Comando também afirmou que abriu um procedimento administrativo para apurar o fato e "tomar as providências disciplinares cabíveis".

"A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste (CML) informa que a conduta dos militares em questão está em desacordo com as normas preconizadas pela Instituição. O CML abriu um procedimento administrativo para apurar o fato ocorrido e tomar as providências disciplinares cabíveis", diz a nota.

Na página oficial do Instagram do batalhão, foi publicado um convite para uma confraternização realizada na manhã da quarta-feira. Segundo o comunicado, o encontro foi realizado para comemorar os 68 anos do corpo militar. O Estadão perguntou ao CML se o vídeo foi gravado no evento, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Nos comentários da postagem, internautas criticaram a postura dos militares e exigiram esclarecimentos por parte do 26° Batalhão.