Sesc São Caetano tem nesta noite batalha de poesia em Libras

Surdos e ouvintes são bem-vindos na batalha de poesia Slam de Surdes durante a noite desta sexta-feira (25). A realização do evento gratuito no Sesc São Caetano, do Bairro Santa Paula, estimula poemas autorais em Libras (Língua Brasileira de Sinais), com interpretação simultânea ao Português.

Segundo a organização, os criadores contarão com três minutos para debater temas livres, que devem ser julgados de 0 a 10 ao final.

O movimento de acessibilidade foi criado em 2018, na Praça Roosevelt da Capital Paulista. Nesta noite a apresentação será na Rua Piauí, 554.