LIDE Grande ABC promove encontro com prefeitos eleitos da região

Na próxima quarta-feira (30), o LIDE Grande ABC realiza um encontro exclusivo com os prefeitos eleitos da região do Grande ABC. O evento, que ocorrerá no Baby Beef (Rua das Bandeiras, 166), em Santo André, das 19h às 22h.





O LIDE Futuro Grande ABC reafirma, com esse encontro, sua missão de conectar líderes e estimular o crescimento do ecossistema empresarial da região por meio de eventos de alto nível e conteúdos relevantes.





Serviço

Data: 30 de outubro, quarta-feira

Horário: Das 19h às 22h

Local: Santo André, Grande ABC





