Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, diz ter medo de uma das irmãs:Brava demais

Silvia Abravanel, uma das seis filhas de Silvio Santos, revelou como é a relação dela com as irmãs que estão à frente dos negócios da família, após a morte do pai aos 93 anos de idade em agosto.

Em entrevista ao podcast Tagarelando, ela contou que apesar de possuir fama de brava, é a irmã Renata, atual presidente do Grupo Silvio Santos, que costuma lhe causar medo:

- Falei esses dias para a minha mãe que ela pagou a língua, porque ela teve outra ariana, que é a Renata que também é brava, brava demais. Eu tenho medo dela.

A apresentadora do Sábado Animado ainda afirmou que os pais criaram seis leoas com muita personalidade:

- São mulheres de gênio e personalidade muito fortes mesmo. Meus pais criaram seis leoas ferozes, muito bravinhas.

Ainda falando sobre gênios, Silvia elegeu Daniela Beyruti, a vice-presidente do SBT como a mais tranquila das herdeiras. E a que ganhou o titulo de mais ponderada, foi Rebeca Abravanel, apresentadora do Roda a Roda.

Ela ainda garante todas mantêm uma boa relação.

- A gente não sai se matando por aí. Mas é aquela coisa: quer quer, não quer, não quer. Minha mãe também é assim.