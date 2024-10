As Setecidades. Como se formaram? Qual a linha divisória? No que resultou? E agora?

O quarto encontro deste ano, realizado em São Caetano há pouco mais de uma semana, resultou numa linha de entendimento. O pesquisador Vanderlei Retondo colocou três pontos importantes no caso de Utinga, que podem ser estendidos aos outros movimentos – os vitoriosos, como o de São Caetano; os derrotados, caso de Rudge Ramos.

Vanderlei Retondo sugeriu, com muita dose de razão, o que teria levado Utinga a tentar, várias vezes, se separar, de Santo André:

1 – Discriminação e preconceito.

2 – Descaso das autoridades locais.

3 – Aspirações políticas.

QUEM PERDEU E QUEM GANHOU

Santo André (ex-São Bernardo) perdeu fatias importantes do seu território, mas preservou o essencial (leia-se: parques industriais, hoje em decadência).

As cidades que se desmembraram tiveram que enfrentar barreiras difíceis de sobrevivência. Hoje são sete, as Setecidades.

Primeiro, dividiu-se a região, para se tentar reunificar novamente com a criação de organismos como o Consórcio Intermunicipal, este também dominado pelas questões políticas – e nem sempre nobres questões.

Tem cabido ao memorialista pensar (e analisar) o que aconteceu e o que poderia ser feito para salvar a “lavoura” que não existe mais, pois o Grande ABC deixou há décadas de ser cinturão verde, ganhando outros cinturões, como o anel viário em homenagem ao ex-governador Mário Covas.

ENQUANTO ISSO...

Frota pioneira da São Paulo Railway que foi construída entre 1861 e 1864 na Inglaterra pode ser um dos achados arqueológicos das obras de ampliação de avenida na região da Lapa, Capital.

Segundo “lenda” ferroviária, uma das maiores e mais potentes locomotivas a vapor do Brasil estaria enterrada no local.

Fonte: Jean Carlos, Metrô CPTM (19-10-2024).

EM PAUTA

A notícia, comentada pelo ferroviário e memorialista Elias Pereira da Silva no encontro do dia 18 em São Caetano, passa a ser pauta para novos trabalhos coletivos dos memorialistas do Grande ABC, em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

O IV ENCONTRO

São Caetano, 18-10-2024

Seminário: “Narrativas reveladas, memórias autonomistas do Grande ABC”.

Promoção: GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano), com apoio da Fundação Pró-Memória e Centro de Memória Professor Oscar Garbelotto, da USCS.

USCS CONCEIÇÃO. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Memorialistas se reúnem pela quarta vez este ano e abrem a Semana dos Autonomistas: em pauta, a formação do Grande ABC

1 – José de Souza Martins: o lado oculto da história das autonomias

2 - Desiree Malateaux Netto: líder autonomista

3 – Wagner Antonio Natale: presidente do GAMA

4 – Vanderlei Retondo: Utinga, um sonho autonomista

5 – Elias Pereira da Silva: Paranapiacaba, a vila que não se emancipa

6 – Cristina Toledo de Carvalho: Vila Prosperidade, que luta!

7 – João Tomás do Amaral: IHGSP presente

8 – João Tarcísio Mariani: mestre de cerimônia

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 27 de outubro de 1994 – Edição 8842

MANCHETE – FHC pode mudar governo para o Rio.

Presidente eleito dizia que transferência temporária da capital federal seria motivada pela guerra civil não declarada que dominava a cidade.

CABELOS AO VENTO – Cortar cabelo ao ar livre, como há 50 anos nas fazendas. Era o que Bernardino de Oliveira trazia para o Grande ABC dos anos 90.

O corte “sem frescuras” era garantido por 40 anos de ofício, aprendido em feiras da Bahia.

Bernardino montava “salão” num terreno próximo à estação de Rio Grande da Serra.

Reportagem: Valmir Sambrano e Eduardo Luiz Correia, com fotos de Leonardo Colosso.

JUDÔ – Volkswagen Clube inaugurava o maior ginásio para treinamento de judô do Estado. O ginásio abrigaria o campeonato interestadual marcado para começar em novembro (de 1994).

EM 27 DE OUTUBRO DE...

1904 – São Paulo baixava lei estabelecendo o perímetro onde não poderia entrar nem transitar carros de eixo móvel puxados por bois.

Seria um circuito a partir da Ponte Grande, margem esquerda do Tietê, alcançando a Avenida Tiradentes, Rua Vergueiro e o bairro da Mooca.

1979 – Cantor Luiz Vieira apresentava no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, o show “De Rapadeira e Cuscuz até Menino Passarinho”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bom Sucesso de Itararé, Holambra, Macedônia, Mairinque, Marapoama, Santa Maria da Serra, Taquarivaí e Torre de Pedra.

E mais: Afonso Bezerra, Macaíba e Santana do Matos (RN), Aroeiras do Itaim (PI), Baliza (GO), Cerro Azul (PR), Nova Alvorada do Sul (MS) e Quixadá (CE).

