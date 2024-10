Ponte na Represa Billings: Prefeitura abre licitação para obras

Um edital de licitação para a Ligação Viária Graúna-Gaivotas foi lançado pela Prefeitura de São Paulo na última terça-feira (22). Para viabilizar a obra, o investimento de R$ 450 milhões prevê uma ponte sobre a Represa Billings, além da construção do novo sistema viário.

O projeto coordenado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Capital visa facilitar em mais de 50 minutos o deslocamento de cerca de 1 milhão de moradores, com um prazo de 36 meses para erguer as estruturas.

Ao todo, serão 960 metros acima da área do manancial, conhecida como Braço do Cocaia. A ideia é ainda apostar em ciclovia e faixa para passeio de pedestres no espaço.

Segundo a prefeitura, a nova ligação viária deve fazer principalmente integração com o Terminal Urbano Grajaú e a Linha 9 – Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

No histórico, o lançamento da licitação para contratação do projeto aconteceu em 2020, durante a gestão do então prefeito Bruno Covas (PSDB) - que morreu de câncer em 2021, aos 41 anos. Na ocasião, o político havia destacado a alternativa para dar vazão ao trânsito em uma das principais vias da região, a Avenida Dona Belmira Marin.

O ex-secretário municipal de Infraestrutura e Obras Vitor Aly categorizou o empreendimento como "uma obra para encurtar as distâncias sociais na Zona Sul”.

ÀS EMPRESAS INTERESSADAS

O edital de licitação para as companhias que buscam realizar as obras está disponível no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. A abertura dos envelopes será realizada em 3 de dezembro.