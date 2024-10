Surpreendeu! Eliana abre mão de herança do pai, entenda

Em um gesto diferente do que acontece geralmente em muitas famílias, Eliana abriu mão da herança deixada por José Bezerra. Sem maiores detalhes da motivação para não receber os bens do pai, a artista apresentou um documento para a Justiça renunciando receber o direito, segundo a colunista Fábia Oliveira.

O ex-zelador, morreu aos 92 anos de idade em março de 2024. Entre os bens que estavam no nome do pai de Eliana e que entram no inventário estava um apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo. No local, José trabalhou e depois recebeu o imóvel de presente da apresentadora.

Ainda de acordo com a colunista, a irmã de Eliana, Helena foi indicada como a inventariante, representante que cuidará da herança deixada pelo pai.