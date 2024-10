Lei Paulo Gustavo sacia fome de cultura em Santo André

O cenário escolhido para a canção do audiovisual, “Horas Tão Loucas”, de autoria da vocalista da banda, Lorena Fanchinconi, foi a Vila de Paranapiacaba, em Santo André. A letra e música tem uma temática sombria e fria, assim como alguns locais da Vila com sua neblina e edificações do final do século 19, construídas pela São Paulo Railway, para abrigar os funcionários da estrada de ferro Santos-Jundiaí, casas em estilo inglês e feitas de madeira.

Para Raul GS, idealizador do projeto contemplado e baixista do grupo Paranapiacaba é um cenário natural e perfeito para o vídeo clipe. “Pouco explorada cinematograficamente, com um cenário que mescla a beleza natural da mata atlântica e da serra do mar, além de toda carga histórico-cultural que se expressa a partir das casas de madeira, dos antigos equipamentos ferroviários ainda existente e da própria ferrovia, entre outras referências, se encachou perfeitamente no projeto. Afinal é um tesouro histórico, geográfico, ecológico e cultural andreense e brasileiro, que vem sendo pouco explorado pelas bandas do ABC”, conclui Raul. A Vila foi tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 2008.

A fome de agitar o cenário cultural levou a banda andreense Lorena Tá com Fome a inscrever o projeto que foi um dos contemplados pela Lei Paulo Gustavo em Santo André, selecionada na categoria “Edital Audiovisual”.

A banda foi formada em 2022 com Lorena, vocal, Theo, guitarra Victor Horo, bateria, o baixista Raul se juntou a Lorena Tá Com Fome um ano depois e, com essa formação realizou seu primeiro videoclipe, que será reproduzido a partir de 31 de outubro, nas principais plataformas digitais. O vídeo clipe também será apresentado em escolas públicas. Você pode conferir a estreia do videoclipe e outros trabalhos da banda nas seguintes redes sociais:

Instagram: @lorenatacomfome

Youtube: Lorenatacomfome

TikTok: @lorenatacomfome