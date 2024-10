Kylie Minogue anuncia show da 'Tension Tour' em SP; saiba detalhes

A cantora pop australiana Kylie Minogue revelou que sua aguardada turnê mundial, a "Tension Tour", passará pelo Brasil em 2025. O show em São Paulo está marcado para o dia 15 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera, como parte da turnê que promoverá o álbum "Tension II", lançado em outubro de 2024.

A turnê, que será a maior de Kylie desde 2011, começará em fevereiro na Austrália e passará por países da Ásia, América do Norte, Europa e, finalmente, América Latina. “Estou muito animada para compartilhar momentos lindos com fãs de todo o mundo, celebrando a era Tension e muito mais”, disse a artista ao anunciar as datas.

A venda de ingressos para o público geral começa no dia 28 de outubro, às 10h pela internet e às 11h na bilheteria oficial. Os ingressos poderão ser parcelados em até três vezes sem juros e estarão disponíveis no site da Ticketmaster e na bilheteria física, sem taxa de serviço. A produção do evento é da Live Nation Brasil.

Além dos grandes sucessos da carreira, como “Padam Padam”, Kylie também apresentará as novas faixas de seu recente álbum, "Tension II", que segue a pegada eletrônica e dançante que tem marcado sua trajetória recente. O disco conta com parcerias de peso, como Bebe Rexha, The Blessed Madonna e Sia.