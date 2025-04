De surpresa, Papa Francisco faz primeira aparição pública desde que deixou hospital

Neste domingo, dia 6, Papa Francisco fez sua primeira aparição pública desde que deixou o hospital há duas semanas. De surpresa, o líder da Igreja Católica compareceu à missa do jubileu.

Aos 88 anos de idade, ele passou pela Praça de São Pedro e foi fotografado apertando as mãos de fiéis, acenando e compartilhando orações.

De acordo com a Associated Press, o papa estava usando tubos nasais e, assim que foi levado para a frente do altar na praça, desejou um bom dia a todos:

Bom domingo a todos.

Papa Francisco ainda mandou um recado aos profissionais da saúde. Vale pontuar que ele ficou quase 40 dias internado devido a uma grave pneumonia.

- Nem sempre são ajudados a trabalhar em condições inadequadas, às vezes vítimas de agressão. A missão deles não é fácil e deve ser apoiada e respeitada.

Vale lembrar que a última aparição do papa foi no dia 23 de março, no dia em que deixou o hospital.