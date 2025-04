Momento pai e filho! Justin Bieber posta clique ao lado de Jack Blues

Justin Bieber postou um clique mega fofo ao lado de seu filho, Jack Blues Bieber, fruto do seu casamento com a Hailey Bieber. O cantor compartilhou a foto no último sábado, dia 5, mostrando um momento de preguiça com o pequeno.

No sofá de casa, Justin aparece deitado e Jack está sentadinho com os pés em cima do pai. Que fofura!

Vale lembrar que o cantor ficou muito falado nas redes sociais após uma possível troca de farpas entre ele e o noivo de Selena Gomez, sua ex namorada. Benny Blanco e Justin postaram algumas coisas nos Stories do Instagram e os fãs apontaram como possíveis indiretas.