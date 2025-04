Virginia Fonseca ganha festa surpresa e abre álbum de fotos: Muito grata por tudo

Parabéns! Neste domingo, dia 6, Virginia Fonseca está completando 26 anos de idade e, através das redes sociais, abriu o álbum de fotos da festa surpresa organizada por seus familiares.

Sobre ontem: recebi uma festa surpresa cheia de amor e carinho!! Muito grata por tudo e por todos os envolvidos, vocês são especiais na minha vida, amo vocês muito!! (Faltando pessoas no carrossel, mas estão no meu coração), escreveu.

Além da celebração, Virginia foi muito parabenizada nas redes sociais. Zé Felipe postou quatro fotos com a amada e abriu o coração:

Linda, hoje é teu dia! Obrigado por nossos filhos abençoados e por tudo o que somos juntos. Eu amo você Virginia Fonseca! feliz aniversário minha gata.

Poliana Rocha, sogra de Virginia, aproveitou a data. A esposa de Leonardo postou diversos cliques com a aniversariante e também abriu o coração:

Vi... Hoje é o seu dia, e eu quero aproveitar para te dizer o quanto sou feliz por ter você na minha vida. Você não é apenas a esposa do meu filho ? é uma filha de coração, uma amiga querida e uma mulher maravilhosa que admiro muito. Que a vida te abrace com todas as coisas boas que você merece. Que não falte paz, saúde, alegrias e muito amor todos os dias do seu novo ano!!! FELIZ ANIVERSÁRIO, Virginia !!! Te amo.