Em Mauá, Tabata promete verba para rede voltada a famílias atípicas

As deputadas Tabata Amaral (PSB), federal, e Andréa Werner (PSB), estadual, participaram ontem de encontro com famílias atípicas promovido pelo prefeito de Mauá e postulante à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), que disputa o segundo turno com o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil).

Tabata destacou que sua parceria com Marcelo Oliveira é decorrente da história de luta do prefeito e das similaridades nas propostas de programa de governo. A deputada federal disputou as eleições à Prefeitura da Capital no primeiro turno e ficou no quarto lugar, com 9,91% dos votos válidos.

“As coisas que vivemos moldam o jeito que enxergamos (a vida), e vejo na política muita gente que não sabe o que é estudar em escola pública, depender do Sistema Único de Saúde (SUS) e andar de transporte público. Para essas pessoas, tudo é teoria. O que Marcelo mais fez nestes quatro anos, e como vereador, foi lutar para servir as pessoas que mais precisam”, disse.

A deputada federal elogiou o projeto do petista de criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência e afirmou que fez proposta semelhante como candidata à Prefeitura de São Paulo. Afirmou que é necessário pensar a pauta em todas as áreas, como acessibilidade nas escolas, no empreendedorismo e na inclusão no mercado de trabalho.

“Sei do compromisso do Marcelo de ter um Centro de Referência para pessoas que têm transtorno do espectro autista. Vou fazer um pedido e vou atrás dos recursos para fazer aqui em Mauá a Rampa (Rede de Apoio à Mãe Paulistana Atípica), uma das propostas que levei para o debate em São Paulo. A gente tem de falar do cuidado de quem cuida. A Rampa é um sonho que tenho de levar para todo o Estado. Enquanto não consigo, vou atrás do recurso para a gente fazer isso juntos em Mauá”, afirmou.

Andréa Werner, que é autista e mãe atípica, falou das dificuldades enfrentadas pelas famílias para conseguir educação e assistência de qualidade para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). “Vida de mãe atípica nunca é fácil. Na época de eleição aparece um monte de candidatos usando o lacinho do autismo na roupa, abraçado com criança autista, com cadeirante. Passou a eleição, o bonitão foi eleito, cadê? Sumiu. É por isso que precisamos ter cuidado em votar em quem realmente está comprometido e que faz alguma coisa a respeito”, pontuou.

VIOLÊNCIA

Marcelo Oliveira citou durante a coletiva os casos de violência sofrida por seus apoiadores. Afirmou que é lamentável essa situação e considera desespero por parte de seu adversário. “É muito grande a diferença entre nosso governo e o que ele (Atila) realizou no dele. Estão atacando nossas equipes. Estamos fazendo Boletins de Ocorrência, porque é inadmissível. Além disso, estão roubando nossos materiais, entrando dentro do comitê, como fizeram no Itapark, armados, agredindo as pessoas, e com o carro do pai da primeira-dama, mas que era dela. É para ganhar na urna, não desse jeito. Agora, na urna, tem dificuldade, porque está inelegível”, pontuou.