Santo André entrega extensão de via no entorno de usinas solares

A Prefeitura de Santo André entregou nesta quinta-feira a extensão da Rua Espírito Santo, no entorno das futuras usinas fotovoltaicas no bairro Cidade São Jorge. O novo trecho de 180 metros (1.200 m² de asfalto) foi equipado com iluminação de LED e sistema de drenagem. A abertura da rua faz parte de um pacote de obras de urbanização que inclui a criação de novas vias e uma área de lazer, com quadra e pista de caminhada. Também deverão ser implementadas outras vias ou continuações, casos da Rua Madre Cabrini (que passará entre as usinas), da Rua Alagoas e da Rua Goiás.

“Essa obra faz parte da urbanização dessa região da Cidade São Jorge, em uma área pública que não era utilizada e vai passar a ter uso com as usinas fotovoltaicas, com novos quarteirões com viário, área de lazer, drenagem e mais. Essas ruas mudarão toda a circulação dos moradores. Uma área pública que não tinha utilidade e que traz conforto para os moradores”, disse o prefeito Paulo Serra. “Aqui ao lado temos o aterro e resolvemos definitivamente o problema de drenagem, porque agora tem toda a captação de água devidamente feita”, continuou o chefe do Paço andreense.

Com a via pública estendida, a intenção é facilitar o deslocamento para moradores do bairro Cidade São Jorge, Comunidade do Troca-Tapa e arredores. “Trazemos a primeira abertura da Espírito Santo, que no ponto de vista do viário era o mais importante. Nesta comunidade grande e populosa, era um pedido antigo dos moradores”, afirmou Serra.

Somando o projeto de urbanização e a construção das usinas, o investimento total na área chega a R$ 26 milhões – sendo R$ 22 milhões para a construção das duas novas usinas fotovoltaicas, montante oriundo do Fundo de Iluminação Pública da cidade.

QUATRO USINAS

As usinas fotovoltaicas do bairro Cidade São Jorge estão em fase de obras e contarão com cerca de 3,8 mil painéis solares, em área total de aproximadamente de 25 mil m².

A previsão de entrega é para o final de janeiro de 2025, mas, segundo Serra, se as condições climáticas permitirem, o projeto pode ser concluído em dezembro. A vida útil plena estimada para as usinas é de 30 anos. Os sete primeiros anos serão dedicados a pagar o investimento. Para os outros 23 anos, a estimativa de economia da administração pública é de R$ 138 milhões.

“Fizemos uma vistoria semana passada e as placas, até o final do ano, já devem estar colocadas. A entrega depende muito da questão do clima. Se não houver muita chuva, a gente consegue (entregar) até o final de dezembro. Pode ser que seja inaugurado ainda neste ano, mas a previsão do contrato é até o final de janeiro de 2025”, afirmou Serra.

As novas usinas se somarão às já existentes na cidade. Em maio deste ano, foi inaugurada a Upes I (Unidade de Produção de Energia Solar), no Jardim Las Vegas. Em agosto, a segunda unidade, a Upes III, começou a operar na Rua Angelo Puga, próxima à Avenida dos Estados. Quando finalizados, os quatro equipamentos implementados no município formarão um parque fotovoltaico, o maior projeto público municipal do tipo no País, segundo a Prefeitura.

A energia elétrica gerada no conjunto de usinas será disponibilizada para a Enel. Em troca, a concessionária vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos.